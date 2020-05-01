Актриса Татьяна Рябоконь научит тюменцев управлять голосом и речью

t-l.ru t-l.ru

Регистрацию на заключительную неделю онлайн-интенсива "Мельпомена в сети" открыл тюменский театральный центр "Космос". Занятия, которые пройдут с 25 по 31 мая, будут посвящены сценической речи.

Актриса театра и кино, номинантка на премии "Золотая маска" и "Золотой софит" научит участников онлайн-интенсива управлять голосом и речью, говорить красиво и уверенно, сообщает "Мегатюмень".

На первом же занятии тюменцы прочитают заготовленное стихотворение или отрывок из прозы и проанализируют свое исполнение вместе с экспертом. Завершит интенсив онлайн-показ участников, созданный во время занятий. Он пройдет 31 мая в 13 часов в группе "Космоса" в социальной сети "ВКонтакте".