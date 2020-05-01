Фестиваль стрит-арта "Морфология улиц" пройдет в Тюмени

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Фестиваль стрит-арта "Морфология улиц", в рамках которого художники будут менять и переосмысливать городское пространство, пройдет в Тюмени летом 2020 года.

Команда проекта запустила акцию, в которой собирает снимки надписей на городских объектах, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень". Всем желающим предлагают сфотографировать надписи, которые часто встречаются на улицах городов России: на асфальте, заборах, стенах или других инфраструктурных объектах. Горизонтальные снимки можно отправлять в комментарии под постом во ВКонтакте с указанием адреса до 15 июня.

"Идя по городу, можно наткнуться на разные фразы, написанные маркером или баллончиком. Где-то они кажутся неуместными, а где-то оригинальными и смешными, отражающими дух времени. Они недолговечны, но все-таки содержат смысл и мнение общества, а потому мы решили, что важно эти "мысли" сохранить", - рассказала руководитель фестиваля "Морфология улиц" Юлия Саначина. Из набранных фотографий создадут серию открыток.

Зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте морфологияулиц.рф до 21 июня. К заявке необходимо прикрепить портфолио, возраст участников — от 18 лет. Всего эксперты отберут 22 художника. Кроме того, в этом году проект стал всероссийским. Заявиться могут стритартеры со всей России, трансфер и проживание оплачивает организатор - мультицентр "Контора пароходства".