Объем розничной торговли вырос в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Оборот розничной торговли в Тюменской области в первом квартале 2020 года превысил 100 млрд рублей по данным Тюменьстат.

В первом квартале жители Тюменской области потратили в магазинах 103 млрд 087,6 млн рублей: 32 млрд 905,6 млн - в январе, 33 млрд 807,7 млн - в феврале, 36 млрд 374,3 млн – в марте. Для сравнения: год назад в первом квартале розничный оборот составил 93 млрд 840,7 млн рублей, сообщает "Вслух.ру".

Объем непродовольственных товаров составил 55 млрд 347,5 млн рублей (в 2019 году – 50 млрд 726 млн рублей), продовольственных – 47 млрд 740,1 млн рублей (43 млрд 114,7 млн рублей).

По предварительным данным на 1 марта 2020 года, численность покупателей составила 1539,4 тыс. человек. Соответственно, ежедневный шопинг на человека был чуть меньше 750 рублей.

Индекс потребительских цен в регионе в первом квартале 2020 года составил 102,0% на продовольственные товары (103,5% - в 2019 году), 100,4% - на непродовольственные товары (100,9%).

Объем розничной торговли – один из пяти показателей, по которым Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе.