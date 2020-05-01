Тюменские центры занятости помогают людям старше 50 лет получить новые профессии

Фото: trud.admtyumen.ru Фото: trud.admtyumen.ru

Организацию профессионального обучения людей предпенсионного возраста, а также лиц в возрасте 50 лет и старше продолжают центры занятости Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента труда и занятости населения.

На учебу направлено более 200 тюменцев 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста. Среди направлений подготовки: дезинфектор, культорганизатор, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, бухгалтерский учет и налогообложение, государственные и муниципальные закупки, делопроизводство, логопедия, организация волонтерской деятельности, организация ресторанного бизнеса.

Учитывая режим повышенной готовности в связи с распространением новой короновирусной инфекции, в настоящее время центры занятости работают с людьми в дистанционном режиме. А значит, если вы тоже хотите стать участником программы, есть смысл предварительно уточнить в центре занятости по месту жительства порядок своих действий.

С 2020 года в рамках национального проекта "Демография" ежегодно планируется обучение не менее 500 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста. Обучение смогут пройти и те, кто работает или ищет работу.

Без каких-либо дополнительных финансовых затрат могут повысить квалификацию своих кадров и работодатели - с учетом производственных потребностей, профессиональных целей и задач. Нормативные затраты на оплату стоимости обучения сотрудников им возмещаются на безвозмездной и безвозвратной основе в размере не более 53,4 тыс. рублей на человека. Также работодателю компенсируют затраты на проезд специалиста к месту обучения и обратно, найм жилья и суточные в сумме не более 118 тысяч рублей.

Безработным, не получающим государственную пенсию, на время учебы назначается стипендия в размере МРОТ - 12 тыс. 130 рублей и районный коэффициент.