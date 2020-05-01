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Тюменский ДК "Водник" готовится к летнему сезону

Общество, 17:08 23 мая 2020

dkvodnik.ru

Двенадцать программ, направленных на творческое развитие и патриотическое воспитание детей и подростков, разработали специалисты тюменского ДК "Водник", готовясь к летнему сезону.

В Доме культуры намерены открыть традиционный лагерь для детей от 7 до 14 лет. Кроме того, "Водник" планирует провести серию мероприятий в своих стенах, а также готов разнообразить досуг в школьных и загородных тюменских лагерях.

Подробную информацию о проводимых и планируемых мероприятиях можно найти в официальном паблике "Водника" в соцсети.

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