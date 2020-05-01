Тюменцев предупреждают об опасности укусов комаров

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До 100 пациентов с жалобами на последствия укусов насекомых, чаще всего комаров и мошек, обращаются каждую неделю в конце весны и в течение лета в Тюменский областной кожно-венерологический диспансер.

Сначала на месте укуса может появляется зудящий волдырь розового или красноватого цвета, а после развивается плотный узелок, который держится до нескольких дней. Если ребенок или взрослый расчесывает место укуса, то может начаться гнойничковая инфекция, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

По словам, доктору не так легко поставить диагноз укусов членистоногих и насекомых. Пациентов этот диагноз раздражает больше, чем какой-либо другой. Потому что они уверены: если бы это были укусы, они бы знали об этом и не обращались к врачу. Поэтому доктору приходится зачастую говорить лишь о подозрении на укусы.

Лечение для каждого обратившегося назначается индивидуально и зависит от площади поражения, от количества и тяжести укусов, рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Ростовцева. В случае тяжелых, повторяющихся реакций горожанам рекомендуют консультацию аллерголога.

Лечение дерматитов от укусов насекомых должно включать профилактические меры. Детям нередко назначают прием неседативного антигистаминного препарата. Также рекомендуется носить защитную одежду.

Что касается репеллентов, то их стоит подбирать очень внимательно, в зависимости от возраста, физического состояния, противопоказаний. Например, для детей и беременных разрешены средства с натуральными компонентами, эфирными маслами - они безопасны, но не очень эффективны, быстро выветриваются. Гораздо устойчивее вещества с химическими элементами, но они могут нанести вред здоровье и вызвать токсическое отравление.