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Призывники Тюменского района пополнят сухопутные и воздушно-десантные войска

Общество, 12:14 24 мая 2020

пресс-службы главы Тюменского района | Фото: пресс-службы главы Тюменского района

Около 130 призывников из Тюменского района отправятся на службу. Они пополнят сухопутные и воздушно-десантные войска, войска национальной гвардии. 21 мая медицинскую и призывную комиссию проходили жители Каскаринского. Начало работы комиссий было скорректировано с учетом эпидемиологической обстановки, сообщает администрация муниципального образования.

Началу работы предшествовала тщательная подготовка. Как рассказал военный комиссар по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев, призывники, сотрудники военного комиссариата и медицинские работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты, был организован входной контроль всех прибывающих в военный комиссариат с использованием бесконтактных термометров и дезинфекцией рук, соблюдается социальная дистанция.

"Ребята отправятся служить преимущественно в части Центрального и Западного военных округов, небольшое число призывников - в части Восточного и Южного военных округов", - сообщил Андрей Матвеев.

Он отметил, что наши земляки пополнят сухопутные и воздушно-десантные войска, войска национальной гвардии, военно-морской флот, воздушно-космические войска. Двое жителей Тюменского района будут проходить службу в Президентском полку.

Отправка призывников в войска начнется 15 июня железнодорожным транспортом в отдельных вагонах.

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# призывники , Тюменский район

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