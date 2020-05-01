Тюменцев зовут на премьеру комедийного сериала

Фото: Медиаполис во ВКонтакте. Архив Фото: Медиаполис во ВКонтакте. Архив

Творческое пространство "Звучи" приглашает тюменцев на премьеру первой серии сериала "Бизнесмены". Она состоится 18 июня.

Посмотреть серию можно будет на YouTube, в группах во "ВКонтакте" и "Инстаграме" творческого пространства, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Ссылка на серию появится на страницах тюменских пабликов, популярные блогеры нашего региона также поделятся со своими подписчиками первой серией. Переживать, что посмотреть из-за пандемии коронавируса не получится, не стоит", - отметила директор творческого пространства "Звучи" Ульяна Непочатых.

Напомним, что комедийный сериал "Бизнесмены" снят по реальным событиям. Три друга с творческим складом ума владеют бизнесом в Тюмени. В ходе сериала они расскажут о своем деле, о рабочих буднях и поделятся опытом.