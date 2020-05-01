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Работа юных исетских скульпторов отправится на выставку в Москву

Общество, 12:44 24 мая 2020

Пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области | Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

Работа школьников из Исетского района признана лучшей на конкурсе "Полицейский Дядя Степа 2020". Теперь творению юных скульпторов предстоит отправиться в Москву на выставку, организованную МВД России, сообщает УМВД по Тюменской области.

В течение месяца дети в возрасте от 6 до 14 лет присылали со всех городов и районов региона свои поделки в областной полицейский главк.

Дети показали свои таланты в изготовлении керамики, лепке из пластилина, рисовании, вязании, аппликации, папье-маше и других видах прикладного искусства.

В жюри вошли полицейские и представители Общественного совета при УМВД России по Тюменской области. После длительных дебатов и тайного голосования победителем регионального этапа признана поделка, присланная из Исетского района.

Два брата, учащиеся Исетской средней школы, свою совместную работу назвали "Дядя Степа в годы Великой Отечественной войны". Материалами для изготовления послужили соленое тесто и акриловые краски.

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# Исетский район , конкурсы , УМВД России по Тюменской области

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