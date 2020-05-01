Тюменский эстрадно-цирковой театр готовит новое шоу

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Эстрадно-цирковой театр "Шоу братьев Непочатых" продолжит радовать тюменцев своим творчеством после снятия ограничительных мер. Сейчас коллектив готовится к новым выступлениям дома.

"На время самоизоляции нам пришлось перенести репетиции на неопределенное время. Но мы не унываем: отрабатываем свои номера из дома. За два месяца все успели соскучиться друг по другу, по нашей рабочей атмосфере и забавным моментам. Очень надеемся, что мы скоро снова выйдем на сцену", - отметила участница шоу Ульяна Непочатых.

В копилке тюменского эстрадно-циркового театра немало наград: они лауреаты различных международных фестивалей артистов цирка и эстрадного жанра, победители конкурсов "Дельфийские игры", "Проснись звездой", "Признание Артист", Fire-2017. Также коллектив шоу участвовал в телепроекте "Минута славы", сообщает "Тюменская область сегодня".