Тюменские аграрии продолжают посевную

Фото: mcx.ru Фото: mcx.ru

Яровой сев сельскохозяйственных культур в Тюменской области проведен уже более чем на половине площадей. Это свыше 432 тысяч гектаров из запланированных 809 тысяч.

В лидерах - Ишимский район, где аграрии на 19 мая засеяли уже 67% полей. Следом идут Абатский и Сладковский районы, где выполнено уже 62% и 61% работ соответственно. А вот хозяйства Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сорокинского и Ялуторовского районов могут похвастаться стопроцентным завершением сева технических культур.

В Сладковском, Омутинском и Вагайском районах завершили посадки картофеля. Что касается овощей открытого грунта, то они высажены на площади в 687 га. Это 48% от запланированного.

Кроме посева и посадок сельскохозяйственных культур, тюменские аграрии также проводят работы по внесению минеральных удобрений и боронованию многолетних трав, сообщает "Вслух.ру".