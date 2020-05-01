  • 24 мая 202024.05.2020воскресенье
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

О здоровье щитовидной железы тюменцам расскажут в прямом эфире

Общество, 16:44 24 мая 2020

Заболеваниям щитовидной железы посвятят очередной эфир онлайн-школы "Здоровье в большом городе" специалисты "Многопрофильного консультативно-диагностического центра", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Эфир состоится во Всемирный день щитовидной железы 25 мая в 13 часов в официальном аккаунте профилактического проекта "Территория здоровья" в Instagram (@tyumenhealthy). Экспертом онлайн-школы здоровья станет врач-эндокринолог высшей категории Центра Наталья Савина.

В эфире поговорят о способах профилактики, диагностики и самодиагностики заболеваний щитовидной железы, уделив особое внимание гипотериозу и йоддефицитным состояниям.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# прямой эфир

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 24.05.2020Тюменские аграрии продолжают посевную
17:51 24.05.2020Тюменский эстрадно-цирковой театр готовит новое шоу
17:17 24.05.2020Российский гроссмейстер сыграет с космонавтом МКС
16:44 24.05.2020О здоровье щитовидной железы тюменцам расскажут в прямом эфире