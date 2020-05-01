О здоровье щитовидной железы тюменцам расскажут в прямом эфире
Заболеваниям щитовидной железы посвятят очередной эфир онлайн-школы "Здоровье в большом городе" специалисты "Многопрофильного консультативно-диагностического центра", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Эфир состоится во Всемирный день щитовидной железы 25 мая в 13 часов в официальном аккаунте профилактического проекта "Территория здоровья" в Instagram (@tyumenhealthy). Экспертом онлайн-школы здоровья станет врач-эндокринолог высшей категории Центра Наталья Савина.
В эфире поговорят о способах профилактики, диагностики и самодиагностики заболеваний щитовидной железы, уделив особое внимание гипотериозу и йоддефицитным состояниям.