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В танцевальном флешмобе участвуют жители Уватского района

Общество, 14:18 24 мая 2020

Уватского районного дома культуры | Фото: Уватского районного дома культуры

Флешмоб "Танцующая обувь" запустили хореографы ансамбля современного танца "S.Танцы-Я" Уватского районного дома культуры Павел и Ольга Колодешниковы. Рассчитывали, что в нем примут участие только воспитанники танцевальной студии, а он вызвал отклик и среди взрослого населения.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил хореограф Павел Колодешников.

"За неделю наш флешмоб "Танцующая обувь" собрал не один десяток видео, на котором дети и взрослые танцуют в разной обуви. Участником данного флешмоба даже стал танцующий папа в когтях электриков. И в стоматологии танцуют у нас взрослые, так что эта акция вызвала массу позитивных откликов. До июня флешмоб продолжится, а в День защиты детей сделаем единый ролик с участниками", - рассказал он.

С переходом на режим повышенной готовности занятия с воспитанниками ансамбля не закончились, отмечает он. Для привлечения внимания к технике танца педагоги решили привлечь и родителей. Так очередная акция, которая стартовал в Увате 21 мая, посвящена разучиванию танцевальных связок.

"Это своего рода мастер-класс для воспитанников танцевальной студии, но участием в нем могут принять все желающие. Для учеников это повторение ранее изученного, а для взрослых возможность взять на заметку то, чем можно развлечь домочадцев во время режима повышенной готовности", - говорит Павел Колодешников.

Ансамбль современного танца "S.Танцы-Я" супруги организовали в 2008 году по приезду в Уват из Челябинска. Павел закончил челябинскую академию культуры и искусств, работы не было, получили приглашение от администрации Уватского района.

На сегодня около 80 детей учатся у хореографов. Набирают детей с трех лет. Осваивают разные жанры: контемпорари, эстрадные, классические, народные стилизованные танцы. Регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях в Уватском районе, Тюмени, Екатеринбурге. В Казани на конкурсе в 2018 году стали дипломантами первой степени.

Анжела Лебедева

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# танцы , Уватский район , флешмоб

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