Высокотехнологичный лазер появился в областной больнице в Тобольске

| Фото: пресс-служба областной больницы № 3 | Фото: пресс-служба областной больницы № 3

Высокотехнологичный медицинский лазер для удаления наружных и внутренних доброкачественных образований получили врачи хирургического отделения областной больницы № 3 Тобольска. Новый бесконтактный лазер отечественного производства будет использоваться главным образом в области проктологии и дерматологии, сообщает пресс-служба медучреждения.

Компактный лазерный аппарат безопасен, прост в эксплуатации и многофункционален. С его помощью можно проводить бескровное рассечение и удаление мягких тканей при кожно-пластических и других операциях, хирургическую обработку и санацию ран.

Удаление нежелательных новообразований лазером считается наиболее безопасным и эффективным методом. Благодаря тому, что диаметр и глубину воздействия лазерного луча можно регулировать, достигается высочайшая точность удаления новообразования без повреждения соседних здоровых тканей, из-за чего послеоперационный период протекает легче и быстрее.

Еще одно преимущество лазера в том, что метод бесконтактный, поэтому риски заражения инфекциями полностью исключены. К плюсам также можно отнести и хороший косметический эффект: лазер оставляет минимальный послеоперационный рубец, который быстро заживает и становится практически невидимым на коже. Все это позволяет проводить малоинвазивные операции при госпитализации пациента на короткие сроки.