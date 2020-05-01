Фейк о крупных компенсациях за НДС распространяется в интернете
Информация о том, что на каждого члена семьи можно получить компенсацию за НДС в размере до 310 тыс. рублей, является фейком, сообщает оперативный штаб Тюменской области.
Гражданам предлагается перейти на указанный в сообщении сайт, а также переслать эту информацию другим. Указанные в сообщении действия не нужно совершать, чтобы избежать неприятных последствий.
Ответы на все вопросы, касающиеся налогов, налогообложения и налоговых вычетов, можно получить на официальном сайте Налоговой службы и по указанным там телефонам.
Напоминаем, что доверять стоит только достоверным источникам информации и не поддаваться на уловки мошенников. За распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.