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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фейк о крупных компенсациях за НДС распространяется в интернете

Общество, 13:21 25 мая 2020

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Информация о том, что на каждого члена семьи можно получить компенсацию за НДС в размере до 310 тыс. рублей, является фейком, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Гражданам предлагается перейти на указанный в сообщении сайт, а также переслать эту информацию другим. Указанные в сообщении действия не нужно совершать, чтобы избежать неприятных последствий.

Ответы на все вопросы, касающиеся налогов, налогообложения и налоговых вычетов, можно получить на официальном сайте Налоговой службы и по указанным там телефонам.

Напоминаем, что доверять стоит только достоверным источникам информации и не поддаваться на уловки мошенников. За распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

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# налоги , НДС , фейк

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