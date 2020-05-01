Тюменский мотоциклист наехал на дикое животное и погиб

| Фото: Госавтоинспекция по Талицкому району Свердловской области | Фото: Госавтоинспекция по Талицкому району Свердловской области

Тюменский мотоциклист погиб на трассе, столкнувшись с вышедшей на дорогу косулей 24 мая. ДТП произошло на 217 км автодороги Екатеринбург - Тюмень, сообщает Госавтоинспекция по Талицкому району Свердловской области.

В результате происшествия пострадала также 26-летняя пассажир мотоцикла, ей была оказана медицинская помощь. Установлено, что водительский стаж погибшего мотоциклиста составлял 17 лет.

По факту ДТП Госавтоинспекцией проводится проверка.