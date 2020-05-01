  • 25 мая 202025.05.2020понедельник
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 24..26 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский мотоциклист наехал на дикое животное и погиб

Происшествия, 13:51 25 мая 2020

Госавтоинспекция по Талицкому району Свердловской области | Фото: Госавтоинспекция по Талицкому району Свердловской области

Тюменский мотоциклист погиб на трассе, столкнувшись с вышедшей на дорогу косулей 24 мая. ДТП произошло на 217 км автодороги Екатеринбург - Тюмень, сообщает Госавтоинспекция по Талицкому району Свердловской области.

В результате происшествия пострадала также 26-летняя пассажир мотоцикла, ей была оказана медицинская помощь. Установлено, что водительский стаж погибшего мотоциклиста составлял 17 лет.

По факту ДТП Госавтоинспекцией проводится проверка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , животные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 25.05.2020Тюменский мотоциклист наехал на дикое животное и погиб
13:10 25.05.2020Три человека пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Омск
11:24 25.05.2020Тюменские огнеборцы потушили пламя на улице Полярной
10:46 25.05.2020Более ста шестидесяти пожаров произошло в Тюменской области