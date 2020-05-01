Продукцию "ТюменьАгро" начнут экспортировать в страны Евросоюза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продукция тепличного комплекса "ТюменьАгро" получила разрешение для экспорта в страны Европейского союз, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Комплекс "ТюменьАгро", входит в группу компаний РОСТ, успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов GLOBALG.А.P. и GRASP. Организация стала на сегодня первым и пока единственным производителем свежих овощей в России, чья продукция имеет разрешения для экспорта в страны ЕС.

Программа сертификации GLOBALG.A.P. затрагивает все стадии производства сельскохозяйственной продукции, начиная с подготовки посевного материала и заканчивая выпуском готовой продукции, устанавливая жесткие требования на всех этапах жизненного цикла производства продукции. В основу программы сертификации GRASP положен ряд конвенций Международной организации труда, Конвенция Организации Объединенных Наций по правам ребенка и Всемирная декларация прав человека.

В ГК "РОСТ" требования GRASP внедряются с целью повышения удовлетворенности работников, повышения мотивации, эффективности и результативности их деятельности, укрепления команды.

Сертификация в системе GLOBALG.A.P. со статусом допуска в страны Европейского союза позволит группе компаний "РОСТ" открыть новые рынки продаж.