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Тюменцев призывают отметить День пограничника в семейном кругу

Общество, 14:19 25 мая 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

Воздержаться от массовых гуляний в честь Дня пограничника попросил тюменцев, служивших в погранвойсках, глава общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"Давайте побудем дома и отметим наш праздник в семейном кругу. Расскажем близким о своей службе, а друг друга поздравим на расстоянии. Несмотря на все сложности и ограничения, мы все равно едины", - обратился к тюменским ветеранам-пограничникам Нуртдин Ибрагимов.

Глава общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" тепло поздравил своих боевых братьев с наступающим праздником.

Напомним, День пограничника отмечается в России 28 мая. Однако, любые массовые мероприятия в регионе запрещены в рамках ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Евгений Бабенко

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# День пограничника , коронавирус

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