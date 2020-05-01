Тюменцев призывают отметить День пограничника в семейном кругу

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Воздержаться от массовых гуляний в честь Дня пограничника попросил тюменцев, служивших в погранвойсках, глава общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"Давайте побудем дома и отметим наш праздник в семейном кругу. Расскажем близким о своей службе, а друг друга поздравим на расстоянии. Несмотря на все сложности и ограничения, мы все равно едины", - обратился к тюменским ветеранам-пограничникам Нуртдин Ибрагимов.

Глава общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" тепло поздравил своих боевых братьев с наступающим праздником.

Напомним, День пограничника отмечается в России 28 мая. Однако, любые массовые мероприятия в регионе запрещены в рамках ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Евгений Бабенко