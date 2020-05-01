Тюменское МЧС предупреждает об ухудшении погоды

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Тюменской области 26 мая. По данным Тюменского ЦГМС ночью местами возможны сильные дожди, в отдельных районах - грозы и град, сообщает региональное МЧС.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 18-23 метров в секунду. Днем - кратковременные дожди, местами грозы.

Региональное МЧС предупреждает, что в связи с погодными метеоусловиями увеличивается риск чрезвычайных ситуаций и происшествий. Возможны аварии на системах электроснабжения, связанные с обледенением линий связи и электропередач, увеличение количества ДТП.

В период непогоды Главное управление МЧС рекомендует переждать порывы ветра в помещении, а если непогода застала на улице - постараться укрыться в подземном переходе или подъездах. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов.

Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.