  • 25 мая 202025.05.2020понедельник
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 11..13 С 11 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменское МЧС предупреждает об ухудшении погоды

Общество, 19:43 25 мая 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Тюменской области 26 мая. По данным Тюменского ЦГМС ночью местами возможны сильные дожди, в отдельных районах - грозы и град, сообщает региональное МЧС.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 18-23 метров в секунду. Днем - кратковременные дожди, местами грозы.

Региональное МЧС предупреждает, что в связи с погодными метеоусловиями увеличивается риск чрезвычайных ситуаций и происшествий. Возможны аварии на системах электроснабжения, связанные с обледенением линий связи и электропередач, увеличение количества ДТП.

В период непогоды Главное управление МЧС рекомендует переждать порывы ветра в помещении, а если непогода застала на улице - постараться укрыться в подземном переходе или подъездах. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов.

Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , неблагоприятные погодные условия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:58 25.05.2020В Каменском участковом лесничестве высадили девять тысяч деревьев
19:43 25.05.2020Тюменское МЧС предупреждает об ухудшении погоды
19:29 25.05.2020Тигровая Венона ждет хозяев
18:59 25.05.2020Ученые: мытье рук значительно снижает риск заражения COVID-19