Тюменским родителям напомнили о плановой вакцинации детей

| Фото: оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса | Фото: оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Об особенностях прививочной кампании во время режима повышенной готовности рассказала главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич, сообщает региональный оперативный штаб.

В роддоме детей прививают от туберкулеза и гепатита B. Прежде всего родителям необходимо связаться с участковым педиатром, узнать график первичной вакцинации, сказала эксперт.

"Вакцинация новорожденных проводится в роддоме, после выписки другие необходимые прививки делают на педиатрическом участке. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции прививки проводятся по графику и записи с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм для того, чтобы никто не заболел," - пояснила Надежда Казакевич.

Она напомнила, что вакцинация направлена на защиту детей от кори, полиомиелита, гепатита, коклюша и особое внимание уделяется пациентам, у которых есть риск заболеть пневмококковой инфекцией, вакцинация против нее проводится и детям, и взрослым.