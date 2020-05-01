Тюменским родителям напомнили о плановой вакцинации детей
Об особенностях прививочной кампании во время режима повышенной готовности рассказала главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич, сообщает региональный оперативный штаб.
В роддоме детей прививают от туберкулеза и гепатита B. Прежде всего родителям необходимо связаться с участковым педиатром, узнать график первичной вакцинации, сказала эксперт.
"Вакцинация новорожденных проводится в роддоме, после выписки другие необходимые прививки делают на педиатрическом участке. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции прививки проводятся по графику и записи с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм для того, чтобы никто не заболел," - пояснила Надежда Казакевич.
Она напомнила, что вакцинация направлена на защиту детей от кори, полиомиелита, гепатита, коклюша и особое внимание уделяется пациентам, у которых есть риск заболеть пневмококковой инфекцией, вакцинация против нее проводится и детям, и взрослым.