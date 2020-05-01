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Онлайн-митинг для пограничников пройдет в Исетском районе

Общество, 09:18 27 мая 2020

Исетский РДК во ВКонтакте | Фото: Исетский РДК во ВКонтакте

Онлайн-митинг "На страже Родины" состоится в День пограничника, 28 мая в Исетском районе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Трансляция начнется в 10 часов на страницах в социальных сетях районного Дома культуры "ВКонтакте", "Одноклассники".

В адрес воинов запаса прозвучат поздравления главы Исетского района Николая Теньковского, сержанта запаса пограничных войск Германа Меньшикова, настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери иерея Евгения. Специалисты районного Дома культуры представят творческие номера.

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# Исетский район , онлайн-трансляция , пограничники , праздник

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