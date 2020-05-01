АО "Транснефть-Сибирь" заменило четыре электронасосных агрегата на объектах Тюменского УМН

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" заменило четыре электронасосных агрегата (МНА) на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Работы по замене насосного оборудования, включая вспомогательные системы, проводятся в целях повышения его надежности и обеспечения безаварийной эксплуатации в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия.

Подключение двух новых электронасосных агрегатов выполнено на ЛПДС "Торгили". Аналогичное количество МНА подключено на ЛПДС "Бачкун". Установленные насосы – российского производства с повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом. Агрегаты оснащены новыми электродвигателями. Все оборудование соответствует нормативным требованиям ПАО "Транснефть".

Работы по замене насосного и вспомогательного оборудования на ЛПДС продолжаются. В том числе выполнено отключение от системы и демонтаж еще по одному насосному агрегату на НПС-1 и НПС-2 ЛПДС "Торгили". Также выведены из работы для последующей замены два электронасосных агрегата на НПС-1 ЛПДС "Бачкун". В ходе технического перевооружения будет выполнена полная замена фундаментов агрегатов, приемных и выкидных шлейфов, а также кабельной продукции и автоматизированной системы управления. Кроме того, специалисты заменят вспомогательные системы насосных агрегатов, в том числе, маслосистему.

Плановая замена насосного оборудования позволит повысить энергоэффективность, промышленную и экологическую безопасность производственных объектов.