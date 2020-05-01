Более шестидесяти тысяч жителей удаленных сел региона имеют бесплатный доступ в интернет

| Фото: пресс-служба регионального филиала «Ростелекома» | Фото: пресс-служба регионального филиала «Ростелекома»

На 85 % выполнена в Тюменской области федеральная программа устранения цифрового неравенства. Общественные точки доступа в интернет работают уже в 174 населенных пунктах, в 14 районах работы выполнены на 100 %. Таким образом бесплатную возможность воспользоваться Сетью получили более 60 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального филиала "Ростелекома".

Жители удаленных сел могут безмозмездно пользоваться информационными веб-ресурсами, дистанционно учиться, оплачивать счета онлайн, делать интернет-покупки и выходить на связь с близкими в социальных сетях.

По словам директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимира Барвинского, реализация программы устранения цифрового неравенства – одна из приоритетных задач для компании.

"Сейчас, когда на дистанционный режим перешли многие предприятия и учебные заведения, качественный доступ в интернет стал еще более востребованным. С января 2020 года жители населенных пунктов, в которых точки доступа по программе устранения цифрового неравенства уже работают, более 48 тысяч раз вышли в интернет и скачали свыше 50 тысяч гигабайт информации. Этот объем информации сопоставим с 5,5 тысячами фильмов в качестве HD. Такие показатели говорят о востребованности программы у жителей области", - рассказал он.

Директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич добавила, что развитие ИТ-инфраструктуры - приоритетная стратегическая задача, реализация которой осуществляется совместными усилиями государства и операторов связи на нескольких уровнях.

"В рамках национального проекта "Цифровая экономика" в регионе осуществляется устранение цифрового неравенства. В ходе реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" обеспечивается подключение к интернету социально-значимых объектов. Комплексный подход и сотрудничество, безусловно, способствуют достижению поставленной цели", - подчеркнула она.

Федеральная программа устранения цифрового неравенства предусматривает организацию точек коллективного доступа в интернет в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. Для предоставления услуги специалисты "Ростелекома" устанавливают опору и монтируют точку доступа Wi-Fi, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 м на открытой местности. При этом точки размещаются таким образом, чтобы в зоне охвата находились социально значимые объекты населенных пунктов: школы, больницы, библиотеки.