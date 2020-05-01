Второй Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор запускает ТИУ

| Фото: tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор во второй раз проводит Студенческая инновационная платформа (СИП), сообщает Тюменский индустриальный университет.

Впервые проект был запущен в Тюмени в 2019 году на базе СИП совместно с Российским союзом молодежи, ТРО "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Он объединил 20 предпринимателей из России и Китая для вывода проектов на рынок.

После обучения и подготовки своих проектов участники совершили взаимные дружеские визиты: тюменцы отправились в Гуанчжоу, а представители Китая - в Тюмень. По словам регионального координатора проекта, аспиранта ТИУ Дмитрия Петрулева, первый поток молодежного бизнес-инкубатора уже начал давать плоды, однако полномасштабной реализации помешала эпидемиологическая ситуация в мире.

"Сейчас на стадии переговоров находятся несколько проектов в сфере медицины, сельского хозяйства, туристической индустрии. Один из них, например, связан с медицинским туризмом, он обсуждался с региональным департаментом здравоохранения, с центром "Мать и дитя", с центром "Авиценна", с китайскими партнерами, однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции он пока на паузе. Также стоит отметить проект, связанный с производством сувениров по российскому дизайну на китайских производственных площадях. Сейчас он на стадии сертификации", - сообщил Дмитрий Петрулев.

В 2020 году в Тюмени проект также реализует Студенческая инновационная платформа Тюменского индустриального университета и ТРО "ОПОРА России" при поддержке Росмолодежи.

Бизнес-инкубатор окажет поддержку бизнесу, который готов выйти на китайский рынок. Участников ждут два этапа: большой demo-week в Москве, где пройдет подробное обучение с экспертами, подготовка проектов для представления китайским партнерам. После этого они отправятся в Китай, где наладят деловые коммуникации и выведут свой бизнес на новый уровень.

По итогам конкурса бизнес-проектов СИП-АП, который сейчас дистанционно проводит платформа, эксперты определят один из проектов, который сможет представить регион в рамках инкубатора. Условий для участия всего два: должен быть действующий бизнес и возраст участника от 18 до 35 лет. Важным критерием при отборе также будет качество подготовки проекта и самого предпринимателя, его готовность к международной реализации.

Подать заявку можно здесь.