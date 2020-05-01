Тюменские путешественники расскажут, как отдохнуть на пять тысяч рублей

| Фото: группа CreativeMornings во "ВКонтакте" | Фото: группа CreativeMornings во "ВКонтакте"

Майская онлайн-лекция CreativeMornings будет посвящена природе. Мероприятие пройдет 31 мая в 12 часов здесь.

Спикерами выступят путешественники из Тюмени Александр и Татьяна Ильиных. За восемь месяцев они побывали в 19 странах мира, ходили в поход по Камчатке и ездили на мотоцикле на Байкал.

Вместе с участниками лекции они в прямом эфире обсудят стоит ли ехать в дальнее путешествие, чем дикая природа лучше современного города, куда можно поехать на 5 тыс. рублей и какие локальные места добавить в маршрут на выходные.

Напомним, что лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и проходят каждый месяц. Для участия необходима предварительная регистрация.

Евгения Шевцова