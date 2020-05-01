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Заводоуковских любителей чтения приглашают на окружной конкурс

Общество, 16:42 26 мая 2020

kultura-to.ru | Фото: kultura-to.ru

Окружной творческий конкурс "Тех дней нам не забыть", посвященный 75-летию Победы, объявляет Заводоуковская центральная библиотека им. Зота Тоболкина с 25 мая по 25 августа.

Участники могут проявить таланты в двух номинациях. В первой предлагается оформить обложку для любимой книги о войне. Работа может быть выполнена в любой технике: ее можно нарисовать, смоделировать на компьютере, украсить фотографиями, инфографикой, каллиграфией, сделать коллаж.

Вторая номинация - "Писатель, потрясший душу". Здесь нужно создать буктрейлер по прочитанной книге на военную тему. Видеоролик может быть в любом формате: киностудия Windows Live, Movavi Video Editor и другие видеоредакторы.

Работы принимают на электронную почту zavcentrbibl@mail.ru с пометкой "Творческий конкурс". Подробнее ознакомиться с положением можно здесь.

Евгения Шевцова

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# библиотеки , Заводоуковский городской округ , конкурс

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