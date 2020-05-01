Десять потеряшек обрели дом за прошедшую неделю
Десять кошек и собак нашли новых хозяев благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 18 по 24 мая.
Большинство питомцев стерилизованы, привиты и имеют индивидуальный чип. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в фонде.
Подопечными "Потеряшек" за неделю стали 12 животных, в основном это котята. Сейчас они на передержке и ждут, когда им найдутся хозяева. Выбрать питомца или помочь с передержкой можно через официальную группу фонда во "ВКонтакте".
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова