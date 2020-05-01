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Малышке Пенке нужен дом

Общество, 18:40 26 мая 2020

официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Двухмесячная кошка Пенка нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Пенку нашли вместе с другими котятами в подвале. Все они обрели новых хозяев благодаря фонду, Пенка осталась одна.

По словам куратора, кошка активная и игривая. Любит ловить бумагу, забираться в обувь и развязывать шнурки. Несмотря на возраст, это кошка с характером - в обиду себя не даст. Котейка приучена к лотку, стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Елена.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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