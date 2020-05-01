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Несовершеннолетние воспитанники тюменской колонии сдают экзамены онлайн

Общество, 18:58 26 мая 2020

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Учебный процесс в тюменской воспитательной колонии организован в режиме видеосвязи, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Педагоги школы ведут учебный процесс и принимают у воспитанников экзамены с помощью различных компьютерных программ. Так, несовершеннолетним осужденным была предоставлена возможность устного собеседования по русскому языку и литературе в режиме видеосвязи в программе ZOOM.

Один из воспитанников сдал экзаменационную работу, которую принимали сотрудники средней общеобразовательной школы УФСИН. Еще один несовершеннолетний осужденный сдал экзамен в режиме видеосвязи педагогам средней общеобразовательной школы № 2 Салехарда.

В настоящее время подростки ждут итоговые результаты за выполненные экзамены в режиме онлайн.

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

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