Несовершеннолетние воспитанники тюменской колонии сдают экзамены онлайн
Учебный процесс в тюменской воспитательной колонии организован в режиме видеосвязи, сообщает УФСИН России по Тюменской области.
Педагоги школы ведут учебный процесс и принимают у воспитанников экзамены с помощью различных компьютерных программ. Так, несовершеннолетним осужденным была предоставлена возможность устного собеседования по русскому языку и литературе в режиме видеосвязи в программе ZOOM.
Один из воспитанников сдал экзаменационную работу, которую принимали сотрудники средней общеобразовательной школы УФСИН. Еще один несовершеннолетний осужденный сдал экзамен в режиме видеосвязи педагогам средней общеобразовательной школы № 2 Салехарда.
В настоящее время подростки ждут итоговые результаты за выполненные экзамены в режиме онлайн.