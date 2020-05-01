Тюменские студенты создали игру-бродилку по городу

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Настольную игру "Я на карантине" разработали студенты института архитектуры и дизайна во время режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Авторы придумали правила игры и нарисовали поле, по которому двигаются фишки. По сценарию каждая игра начинается в квартире и заканчивается в университете. Можно встретить друга на остановке, перекусить в "МакДональдсе", взять кофе и прогуляться по набережной. В любой игре могут участвовать от двух человек.

Создание игры стало полноценным учебным проектом, который курируют преподаватели. Помимо творческих требований к проекту выдвигались и строго профессиональные. Каждая игра оценивалась преподавателями с точки зрения композиции, эстетики и использования максимального числа инструментов графического редактора.