В Увате ликвидировали промыв противопаводковой дамбы

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Промыв круговой дамбы ликвидировали в Увате 25 мая, сообщает администрация Уватского района.

Течь в теле дамбы со стороны р. Иртыш обнаружил житель села около 15 часов. Сразу же привезли 20 тонн грунта, чтобы засыпать. К работам подключились 40 бойцов уватской авиабазы. Позже довезли еще 350 тонн грунта. Провели технический тампонаж и уплотнение гусеничной техникой. В случае прорыва в этой части дамбы в зоне подтопления могли оказаться 40 жилых домов и больница.

"К сожалению, такие происшествия случаются. В рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям в ближайшие дни мы примем все необходимые решения по возмещению затрат участникам ликвидации и в плановом порядке проведем ревизию и ремонт насыпи", – отметил глава района Сергей Путмин.

Круговая дамба в Увате построена в 1994 году. Общая протяженность составляет 9,8 км. В 2018 году в администрации района разработали проектно-сметную документацию на ее капитальный ремонт.

"Трижды объявляли аукцион на определение подрядчика. Однако из-за того, что в проекте стоимость щебня указана ниже рыночной, никто не подал заявку на участие. Проект отправим на корректировку, а в 2021-ом приступим к строительно-монтажным работам", – рассказал руководитель дирекции по управлению муниципальным хозяйством Вячеслав Амышев.

Проектом капитального ремонта предусмотрены отсыпка щебнем и устройство нового дорожного полотна из асфальтобетона, устройство двух примыканий и 24 съездов. Кроме того, существующие газопроводы вынесут на допустимое расстояние от подошвы насыпи. Это касается тех участков, которые попадают в границы дамбы. Также перенесут линии электропередачи.