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Как путешествовать после снятия ограничений, расскажут на онлайн-воркшопе

Общество, 09:10 28 мая 2020

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Онлайн-воркшоп 2020 "Урал-Сибирь Плюс" пройдет для участников туристического рынка 2 июня в 14 часов, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

После снятия всех ограничений ожидается рост спроса на внутренний туризм, отмечают в агентстве. Как путешествовать в таких условиях и как работать с этим спросом, расскажут в ходе онлайн-воркшопа.

Регионы-участники: Свердловская, Тюменская, Курганская и Челябинская области, Алтайский и Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Тюменскую область представит руководитель Агентства Мария Трофимова.

Участие в мероприятии бесплатное, обязательна регистрация по ссылке.

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , онлайн , туризм

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