Для выпускников Тюменского района последний звонок прозвенит 29 мая

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Последний звонок для выпускников школ Тюменского района прозвенит 29 мая в режиме онлайн. Подготовка к нему уже ведется.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник управления образования администрации Тюменского района Ольга Буторина.

Всего в Тюменском районе 700 одиннадцатиклассников услышат последний школьный звонок.

"Выпускники готовятся: записывают творческие номера, ролики с поздравлениями, делают фотоколлажи. В соцсетях, на сайтах школ все это будет размещено. Там же разместят обращение директоров к выпускникам, поздравление главы района Светланы Ивановой, депутатов областной и районной дум. Такой формат применяется впервые, но опыт интересный, для творчества пределов нет", - говорит Ольга Буторина.

Как заметила начальник управления образования муниципалитета, в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности, в 2020 году программа отдыха и оздоровления детей начнет реализовываться не ранее 1 июля. Пока еще разрабатывается единый подход к этому процессу по всей области.

"Приемка учреждений к работе в летний сезон и к началу нового учебного года проводится. Акарицидную обработку школ провели. Начало оздоровительной кампании еще осложняется тем, что ЕГЭ сдвинуты на 3 июля. Мы решаем, как распределить ресурс школ, на базе которых пройдут экзамены", - сказала она.

По путевкам в лагеря приоритет отдается льготным категориям детей, все льготы для школьников в 2020 году будут сохранены, отметила Буторина.

"Сколько будет детей охвачено отдыхом, сколько будут длиться смены, - пока не ясно. Все зависит от режима повышенной готовности, снятия ограничений", - резюмировала начальник управления образования администрации Тюменского района Ольга Буторина.

Анжела Лебедева