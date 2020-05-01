  • 26 мая 202026.05.2020вторник
  • USD71,5962
    EUR77,8823
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Для выпускников Тюменского района последний звонок прозвенит 29 мая

Общество, 17:10 26 мая 2020

edu.gov.ru

Последний звонок для выпускников школ Тюменского района прозвенит 29 мая в режиме онлайн. Подготовка к нему уже ведется.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник управления образования администрации Тюменского района Ольга Буторина.

Всего в Тюменском районе 700 одиннадцатиклассников услышат последний школьный звонок.

"Выпускники готовятся: записывают творческие номера, ролики с поздравлениями, делают фотоколлажи. В соцсетях, на сайтах школ все это будет размещено. Там же разместят обращение директоров к выпускникам, поздравление главы района Светланы Ивановой, депутатов областной и районной дум. Такой формат применяется впервые, но опыт интересный, для творчества пределов нет", - говорит Ольга Буторина.

Как заметила начальник управления образования муниципалитета, в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности, в 2020 году программа отдыха и оздоровления детей начнет реализовываться не ранее 1 июля. Пока еще разрабатывается единый подход к этому процессу по всей области.

"Приемка учреждений к работе в летний сезон и к началу нового учебного года проводится. Акарицидную обработку школ провели. Начало оздоровительной кампании еще осложняется тем, что ЕГЭ сдвинуты на 3 июля. Мы решаем, как распределить ресурс школ, на базе которых пройдут экзамены", - сказала она.

По путевкам в лагеря приоритет отдается льготным категориям детей, все льготы для школьников в 2020 году будут сохранены, отметила Буторина.

"Сколько будет детей охвачено отдыхом, сколько будут длиться смены, - пока не ясно. Все зависит от режима повышенной готовности, снятия ограничений", - резюмировала начальник управления образования администрации Тюменского района Ольга Буторина.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ольга Буторина , последний звонок , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 26.05.2020Полицейские проводят рейды в общественных местах города и области
17:36 26.05.2020Ямальский проект включили в банк лучших практик России
17:27 26.05.2020Десять потеряшек обрели дом за прошедшую неделю
17:10 26.05.2020Для выпускников Тюменского района последний звонок прозвенит 29 мая