Современное оборудование поступило в ФАПы Нижнетавдинского района

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Шесть фельдшерско-акушерских пунктов Нижнетавдинского района оснастили новыми телекардиографами "Валента" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает профильный департамент Тюменской области.

Медицинское оборудование поступило в ФАПы сел Андрюшино, Иска, Киндер, Новотроицкое, Черепаново и поселка Ключи.

По словам главной медсестры областной больницы № 15 Натальи Пермяковой, все медсестры и фельдшеры прошли обучение для работы с аппаратами.

"Всего на балансе больницы в данный момент находится полтора десятка телекардиографов. Мы используем их в ФАПах и во время выездной диагностики в отдаленных населенных пунктах. Тем фельдшерско-акушерским пунктам, где ещё нет своей "Валенты", прибор выдают на время профилактических обследований населения. Мы стремимся постепенно укомплектовать такой техникой все ФАПы. Этот прибор как будто создан именно для сельской медицины!" – подчеркнула медсестра.

Телекардиографы не просто регистрируют ЭКГ, но и передают данные по беспроводной сети. Значит, фельдшер ФАПа может в любой момент проконсультироваться по результатам исследования с врачом-кардиологом из областной больницы № 15, а при необходимости со специалистом из Тюмени. В аппарате предусмотрен обмен текстовой и графической информацией, а также голосовая связь.

"Я очень рада, что нам выделили собственный телекардиограф. К нам прикреплено четыре сотни взрослых жителей села, и значительная часть из них – старше сорока лет. Многие с сердечной недостаточностью. Возможность в любой момент сделать пациенту ЭКГ очень важна, а оперативная консультация кардиолога на расстоянии – тем более", – поделилась фельдшер ФАПа с. Андрюшино Светлана Шарнина.

Медики отметили, что такой прибор незаменим для сельской медицины.