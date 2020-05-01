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Школьники Ишима получили обеды на дом

Общество, 12:11 27 мая 2020

администрация Ишима во "ВКонтакте" | Фото: администрация Ишима во "ВКонтакте"

Около 1 тыс. 900 ишимских школьников-льготников получили продуктовые наборы в мае. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева.

1 тыс. 594 продуктовые корзины сформировали для детей из малоимущих семей и 296 – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

"Выдача продуктов питания родителям ребят, получающих в школах льготное питание, стала уже привычным процессом. Родители приходили в школы по графику, в согласованное по предварительному звонку и удобное для них время. Каждый набор организаторы упаковали отдельно, приложили список продуктов. Получателей в мае стало больше, база данных формируется региональным департаментом социального развития и с учетов поступающих заявлений обновляется дважды в месяц. Мы, в свою очередь, тоже постарались сформировать наборы с учетом ранее выданных, сделать их разнообразными", - рассказала Надежда Сабаева.

Корзины содержат продукты российских производителей. Так, макаронные изделия, крупы, сгущенное молоко - из ближайших регионов, а мясная продукция и вовсе местная - куриное филе от тюменских фабрик, свинина и колбасные изделия от Ишимского мясокомбината.

Сумма продуктов в наборе складывается с учетом стоимости горячего питания в день и количества дней в периоде, за который она рассчитывается. Например, дети с ограниченными возможностями здоровья едят в школах дважды в день, поэтому и продуктов в их корзинах больше. Организованное в учебных заведениях питание - сбалансированное, поэтому и наборы сочетают в себе необходимое количество белков, жиров, углеводов. В них есть и фрукты, и шоколад.

Ирина Кургузова

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# Ишим , льготы , питание школьников , продуктовый набор

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