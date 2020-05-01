Активной собаке нужен хозяин

| Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Собаке по кличке Снежка ищут новых хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Снежку нашли зимой 2016 года, пристроили в семью. Однако в мае 2020 года хозяева вернули собаку в фонд. По словам куратора, Снежка - активная собака, любит общество людей и прогулки, умеет доверять человеку и редко обижается.

Собака здорова, стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Ирина.

Выбрать другого питомца из фонда или взять животное на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова