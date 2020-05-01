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Активной собаке нужен хозяин

Общество, 18:43 27 мая 2020

официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Собаке по кличке Снежка ищут новых хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Снежку нашли зимой 2016 года, пристроили в семью. Однако в мае 2020 года хозяева вернули собаку в фонд. По словам куратора, Снежка - активная собака, любит общество людей и прогулки, умеет доверять человеку и редко обижается.

Собака здорова, стерилизована и привита. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Ирина.

Выбрать другого питомца из фонда или взять животное на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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