Выставку детских фото презентуют ялуторовские музейщики

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Выставку фотографий "Мы родом из детства" открывает Ялуторовский музейный комплекс на своем сайте ко Дню защиты детей 29 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Организаторы приглашают окунуться в прошлое города через фотографии. Понять, каким было детство тех, кто на них изображен, в какие игры они играли, что их тревожило, чему они радовались.

Увидеть старинные и современные детские фотографии жителей Ялуторовска можно на сайте, а после снятия ограничительных мер – в электронных киосках музея.

"Фотография - это единственная, кроме картин, возможность остановить время. Годы идут, и все меняется. Каждая фотография – это кусочек жизни, который может рассказать о многом. Они дают возможность прикоснуться к истории семьи, родного города и целой страны, ощутить то время, о котором мы слышали из рассказов наших пап и мам, бабушек и дедушек. Фотография – это тоненькая ниточка, соединяющая нас с прошлым", - рассказали музейные работники.