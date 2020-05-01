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Выставку детских фото презентуют ялуторовские музейщики

Общество, 15:02 28 мая 2020

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Выставку фотографий "Мы родом из детства" открывает Ялуторовский музейный комплекс на своем сайте ко Дню защиты детей 29 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Организаторы приглашают окунуться в прошлое города через фотографии. Понять, каким было детство тех, кто на них изображен, в какие игры они играли, что их тревожило, чему они радовались.

Увидеть старинные и современные детские фотографии жителей Ялуторовска можно на сайте, а после снятия ограничительных мер – в электронных киосках музея.

"Фотография - это единственная, кроме картин, возможность остановить время. Годы идут, и все меняется. Каждая фотография – это кусочек жизни, который может рассказать о многом. Они дают возможность прикоснуться к истории семьи, родного города и целой страны, ощутить то время, о котором мы слышали из рассказов наших пап и мам, бабушек и дедушек. Фотография – это тоненькая ниточка, соединяющая нас с прошлым", - рассказали музейные работники.

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# День защиты детей , фотовыставка , Ялуторовский музейный комплекс

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