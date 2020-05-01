Житель Заводоуковска осужден по четвертому делу о пьяной езде

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36-летний житель Заводоуковска осужден по четвертому делу о пьяной езде, сообщает Заводоуковская межрайонная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 февраля 2020 г. мужчина находился в гостях у родителей. Вечером он выпил вина, сел за руль принадлежавшего отцу автомобиля ГАЗ 2752 и поехал за мясом. На обратном пути машину остановили сотрудники ДПС. Во время общения у инспектора возникло подозрение, что водитель пьян. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Установлено, что ранее мужчина в Муравленко (ЯНАО) уже трижды был осужден по ст. 264.1 УК РФ, в том числе к лишению свободы. Между тем должных выводов для себя не сделал. Было возбуждено четвертое уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Суд назначил подсудимому шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.