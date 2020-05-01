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Курорты Краснодарского края обнулили сбор с туристов до конца 2020 года

Экономика, 10:41 28 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Краснодарский край ввел нулевую ставку курортного сбора на территории Сочи и других здравниц с 1 июня до 31 декабря 2020 года. Соответствующий законопроект принят региональным заксобранием 27 мая, сообщает "Интерфакс".

Законопроект о введении моратория внесен в заксобрание Кубани губернатором Вениамином Кондратьевым.

Напомним, эксперимент по курортному сбору стартовал в июле 2018 года на территории Анапы, Сочи, Геленджика, Горячего Ключа и нескольких поселков Туапсинского района. Размер сбора составлял 10 рублей в сутки для лиц старше 18 лет.

В 2018 году было собрано более 109 млн рублей, в 2019 году - более 150 млн рублей. Средства направляются муниципалитетами на развитие курортной инфраструктуры.

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# курортный сбор , Сочи

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