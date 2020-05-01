Семьи Тюменской области могут побороться за приз от Дианы Гурцкой

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Принять участие в большом семейном флешмобе предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "День детей и родительского счастья", который организует Фонд Андрея Первозванного, сообщает региональный департамент социального развития.

Чтобы стать участниками семейного флешмоба, необходимо до 1 июня выложить на своей странице в Instagram, Facebook, Одноклассниках или ВКонтакте видео продолжительностью не более одной минуты, где семья исполняет любимую песню. Также нужно поставить хэштег #деньдетейиродительскогосчастья и отметить Диану Гурцкую @diana.gurtskaya.official.⠀

Самая музыкальная семья по итогам конкурса получит подарок от Дианы Гурцкой и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 20 тыс. руб. от Фонда Андрея Первозванного.

Итоги конкурса станут известны 5 июня на странице певицы в Инстаграм и в официальных группах ВКонтакте, Одноклассники или Facebook Фонда Андрея Первозванного.

Поддержать флешмоб можно также, выставив под хештегом #деньдетейиродительскогосчастья креативные фото своей семьи. Лучший снимок также получит подарок от Дианы Гурцкой и сертификат на покупку бытовой техники на сумму 10 тыс. от Фонда Андрея Первозванного.