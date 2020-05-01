Стала известна корова-рекордсменка в Исетском районе

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Корова голштинской породы из ООО "Эвика-Агро" Исетского района стала рекордсменкой по итогам комплексной оценки племенных животных (бонитировки) в 2019 году.

За пятую лактацию от нее получено 16 тыс. 385 кг молока с массовой долей жира 3,73 % и 3,2 % молочного белка. По продуктивности исетская корова заняла шестое место среди рекордсменок Тюменской области. В среднем в сутки от нее получают 53,7 кг молока. Для сравнения: от остальных коров предприятия среднесуточный надой составляет 31,2 кг молока.

Как рассказал директор хозяйства Сергей Кривич, общее поголовье стада "Эвика-Агро" насчитывает 1 тыс. 900 коров, все молочного направления импортной селекции. По итогам работы четырех месяцев 2020 года получено 7 тыс. т молока - это 46 % молочного производства в Исетском районе. Удой на фуражную корову с начала года составил 3 тыс. 751 кг. Все молоко отправляется на переработку в компанию "Золотые луга".

Сергей Кривич подчеркнул, что в период пандемии в хозяйстве усилили санитарные меры. Все сотрудники работают в масках, обязательна сменная обувь. В санпропускниках есть запас антисептиков, в начале смены всем измеряют температуру, ведут журнал здоровья. При малейшем подозрении на симптомы ОРВИ сотрудника отправляют на медобследование. Также организовано раздельное питание, расстояние между столами - не менее двух метров. При входе в автобус сорудники обрабатывают руки антисептиком, автобус дезинфицируют после каждого рейса.

Евгения Шевцова