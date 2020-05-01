Блогеров в сфере культуры и туризма приглашают на обучение

| Фото: группа "МЕДИАПРОСВЕТ" ВКонтакте | Фото: группа "МЕДИАПРОСВЕТ" ВКонтакте

Пройти обучение в Федеральной школе блогеров культуры и туризма "Медиапросвет" предлагают тюменцам. Старт занятий 1 июня. Заявки на участие принимаются до 31 мая.

Как сообщают организаторы, участников школы "Медиапросвет" научат рассказывать о России, туристических маршрутах, местах и регионах, природе, культуре и самобытности через собственные информационные ресурсы в интернете и блоги в различных форматах.

Обучение пройдет в три этапа. Сначала блогеров научат анализировать сферы культуры и туризма и грамотно о них рассказывать, а также понимать тенденции и направления развития. Затем участники будут создавать узкотематический контент, касающийся туризма и культуры. На третьем этапе они разберут концепции блога и поговорят об особенностях продвижения тематического контента на разных платформах.

Чтобы обучаться в школе "Медиапросвет", необходимо зайти в приложение в группе, заполнить заявку и дождаться ответа организатора. Участниками могут стать блогеры, которые ведут свои проекты или хотят создать блог, и молодые медийщики в возрасте от 18 до 30 лет.

Проект реализуется с использованием гранта молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу АНО "Россия - страна возможностей".