Поэтическую видеоакцию запустил "Нефтяник" ко Дню защиты детей

| Фото: Дворец культуры «Нефтяник» | Фото: Дворец культуры «Нефтяник»

Дворец культуры "Нефтяник" приглашает любителей поэзии продекламировать на камеру детские стихотворения, сообщает культурное учреждение.

Чтобы стать участником акции "Все мы родом из детства", нужно записать свое выступление на видео и направить его на электронный адрес konkurs@dkn72.ru до 30 мая.

Все работы будут размещены на страницах "Нефтяника" в соцсетях с 1 по 5 июня.

В случае публикации выступления на собственной странице, нужно отметить @dkneftyanik и указать хештег акции #всемыродомиздетства.