Топ лучших цветоводов определят в Викуловском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-фотомарафон "Цветомания" пройдет для всех жителей малых деревень Викуловского района с 1 июня по 31 августа. По итогам марафона будет определен Топ лучших цветоводов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила культорганизатор передвижного клубного учреждения Викуловского Дома культуры Екатерина Федотова.

"Мы впервые решили провести такой фотомарафон "Цветомания" в режиме онлайн для взаимодействия с нашей аудиторией. В условиях карантина мы не можем проводить наши мероприятия на выезде, общаясь со зрителями. Поэтому, чтобы люди не скучали, решили попробовать такую форму развлечения. Надеемся, что наше предложение найдет отклик у жителей сел и деревень", - рассказала она.

Для участия в онлайн-марафоне участникам нужно сфотографировать выращенные собственноручно клумбу, цветник, отдельный цветок. Отправить в личные сообщения в группу ПКУ Викуловского района или на вайбер 8 950 484 17 76. Также можно загрузить фото себе на страницу в соцсетях с хештегом #цветоманияпку.

"Мы уверены, что многие селяне очень любят выращивать цветы, и вкладывают в это занятие много труда и сил. И поэтому, предлагаем поделиться достижениями с другими жителями нашего района. Да и просто, подарить всем нам возможность насладиться красотой цветов", - говорит Екатерина Федотова.

Добавим, передвижное клубное учреждение Викуловского ДК существует 16-й год. В коллектив входят пять человек. С культурно-досуговыми мероприятиями они объезжают 18 сел и деревень Викуловского района. С переходом на режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции сотрудники учреждения применяют на практике новые формы работы.

Анжела Лебедева