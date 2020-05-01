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Около полутора тысяч социальных заказов обработали в Ялуторовском районе

Общество, 15:36 28 мая 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

1 тыс. 428 обращений поступило на горячую линию Комплексного центра социального обслуживания населения Ялуторовского района с начала действия режима повышенной готовности в регионе.

Для доставки на дом чаще всего заказывали лекарства - 577 обращений. Продукты попросили купить 207 человек, 644 обратились за консультацией по разным вопросам. 89 жителям района доставлены бесплатные продуктовые наборы.

Также активно помогают односельчанам местные индивидуальные предприниматели Азат Мукминов и Тахир Тахиров. Они приобрели для семей в трудной жизненной ситуации муку, овощи и фрукты.

Напомним, подобная работа организована с введением режима повышенной готовности во всех муниципалитетах на базе КЦСОН. В Ялуторовском районе обращения принимают по телефону 8 (34535) 2-04-55. Кроме доставки лекарств и предметов первой необходимости, здесь оказывают психологическую поддержку и консультируют по вопросам соцобеспечения.

Евгения Шевцова

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