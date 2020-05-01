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Названы лучшие жилые комплексы Тюмени

Экономика, 17:24 28 мая 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Лучшим жилым комплексом Тюменской области признан "Европейский квартал" от застройщика "Брусника" на ежегодном российском градостроительном конкурсе новостроек "Топ ЖК", сообщает главное управление строительства региона.

В конкурсе приняли участие 1 тыс. 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов России. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков по 189 номинациям.

От Тюменской области в конкурсе участвовало 23 жилых комплекса от 17 застройщиков.

Золото взял "Европейский квартал" от "Брусники", серебро – "Новин" от того же застройщика. Третье место присудили жилому комплексу "Интеллект-Квартал" от застройщика "Талан".

В специальных номинациях конкурса по Тюменской области победителями стали среднеэтажные дома ЖК "Ожогино" от застройщика "Холдинг Партнер". Лучшим доступным жильем признан "Преображенский" от "Группы компаний ЭНКО".

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# Брусника , конкурс , новостройки , Партнер , строительство жилья , ЭНКО ГРУПП

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