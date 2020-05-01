Благотворительный марафон в помощь детям проведут тюменские интеллектуалы

| Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" ВКонтакте | Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" ВКонтакте

Благотворительный интеллектуальный онлайн-марафон пройдет 31 мая ко Дню защиты детей, начало в 16 часов, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Все собранные средства направят в Тюменское региональное отделение "Российского детского фонда". Они пойдут на приобретение школьных принадлежностей для первоклассников области.

Онлайн-чемпионат состоится в прямом эфире в группе Интеллектуального движения Тюменской области и пройдет в формате "Что? Где? Когда?". В перерывах между вопросами участники марафона смогут сделать пожертвование на любую сумму. Кнопка для перевода будет доступна прямо под окном с эфиром, а также дополнительно будут указаны реквизиты.

Вопросы рассчитаны на широкую аудиторию. Их можно будет сыграть в свое удовольствие в командах от одного до четырех человек даже новичкам игры. Чтобы ничего не пропустить, участникам рекомендуют подписаться на рассылку онлайн-марафона.

В онлайн-чемпионате также примут участие игроки из интеллектуального клуба для предпринимателей MassOn Club.