Средства акции "Азбука добра" передали на восстановление мастерской Шитовых

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Участники проекта "Азбука добра" передали на восстановление мастерской Шитовых средства от продажи эксклюзивной серии футболок с авторским алфавитом, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Проект стартовал весной 2019 года. Подростки-участники "Шанс.ПрофBox" вместе с дизайнерами студии брендинга Kultura разработали лимитированную серию футболок. 33 тюменца рассказали о случаях, изменивших их жизнь в лучшую сторону. Ими стали представители молодежных пространств города, инициативных команд и лидеры общественного мнения. Каждая история — уникальная, графически исполненная буква, из которых были собрали слова "забота", "счастье", "юность", "любовь", "позитив", "добро" и другие. Созданный продукт стал объектом благотворительности. Футболки выставили в открытую продажу на городских событиях и в социальных сетях проекта для сбора средств на восстановление мастерской Шитовых в Тюмени, которая пострадала от пожара в апреле 2019 года. В мае полученные деньги предали реставратору Святославу Шитову, сыну хранителя деревянной Тюмени Вадима Шитова.

"Сейчас мы работаем над утратой резных элементов оконных наличников. На вырученные от акции средства закупим необходимое оборудование для резьбы по дереву, шлифовальные круги для заточки инструментов, клей, полировочную пасту и пилки. Акция замечательна тем, что каждый, кто принял в ней участие, внес свой вклад в историю нашего города, помог в деле сохранения объектов культурного наследия", - рассказал он.

По его словам, работы по восстановлению мастерской продвигаются. По зданию на ул. Дзержинского организация "Сибспецстройреставрация" разрабатывает проектную документацию, выполняет замеры. В ближайшее время будет укреплен фундамент здания. Мастерская переехала в ДК "Водник", где с участием школьников и студентов идет реставрация деталей.

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