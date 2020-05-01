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Флешмобы и мастер-классы проходят для уватских детей

Общество, 15:13 28 мая 2020

"Дома культуры-онлайн" во ВКонтакте Участница фотомарафона "Игрушки моего детства" | Фото: "Дома культуры-онлайн" во ВКонтакте

Празднование Дня защиты детей в Уватском районе уже стартовало в онлайн-режиме, сообщает администрация муниципалитета.

Центр досуга и культуры приглашает участвовать во флешмобах "Танцующая обувь", "Устами младенца", "Улыбашки" и "Танцуем вместе". О своих проектах организаторы рассказывают на официальном сайте и в группе ВКонтакте.

В социальной сети ежедневно размещаются мастер-классы руководителей творческих кружков со всего района. Упражнения по подготовке к пению, уроки сценической речи и о том, как избавиться от зажимов на сцене, занятия по хореографии – всего сорок уроков увидят подписчики группы. 1 июня будет доступен к просмотру онлайн-концерт "Созвездие талантов".

К организации детского праздника присоединяются и библиотеки района. 1 июня в группе ВКонтакте специалисты проведут онлайн-кроссворд "Лето! Ах, лето". В этот же день расскажут о новинках детской литературы и транслируют концерт "Разукрасим мир стихами".

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# День защиты детей , онлайн , Уватский район , фотовыставка

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