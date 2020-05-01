Предприятия Тюменской области в числе лучших организаций высокой социальной эффективности

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Четыре тюменские организации вошли в число победителей и призеров всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", пресс-служба регионального департамента труда и занятости населения.

Обладателями первых мест стали Тюменский индустриальный университет в номинации "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы" и филиал ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в номинации "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы".

Дипломами за второе место награждены Образовательный Центр "Гелиос" Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы" и ООО "РН-Уватнефтегаз" - "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы".

Добавим, что Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится с 2000 года. Итоги 2019 года подвели по 15 номинациям на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.